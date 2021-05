A polícia israelense e palestinos entraram em confronto nesta sexta-feira(7) na Esplanada das Mesquitas, o terceiro lugar sagrado do Islã em Jerusalém, disseram testemunhas.



Os confrontos na esplanada são raros. Esta sexta-feira é a última do mês de jejum do Ramadã, e por isso uma grande multidão de muçulmanos se reuniu na esplanada.



Um jornalista da AFP conseguiu verificar uma grande nuvem de fumaça acima do local, localizado na Cidade Velha de Jerusalém.