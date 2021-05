Espanha pede ao Brasil 'compromissos' ambientais para desbloquear o acordo UE-Mercosul

A ministra das Relações Exteriores da Espanha, Arancha González Laya, pediu nesta sexta-feira (7) ao Brasil mais compromissos no combate ao desmatamento na Amazônia, para desbloquear o acordo comercial entre a União Europeia (UE) e o Mercosul.



O acordo, concluído em 2019 após mais de 20 anos de negociações, visa criar um mercado de cerca de 750 milhões de consumidores entre os 27 países da União Europeia e os quatro do Mercosul (Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai).



Mas o processo de ratificação está desacelerando devido ao aumento dos incêndios e do desmatamento na Amazônia desde que o presidente Jair Bolsonaro assumiu o poder em 2019.



Em meio a grande pressão internacional, Bolsonaro, que promove a abertura comercial da Amazônia, prometeu no mês passado "eliminar o desmatamento ilegal no Brasil até 2030", dez anos antes do inicialmente planejado.



Dados oficiais divulgados nesta sexta-feira revelam que um total de 580,55 km2 de floresta foi destruído em abril, um nível recorde para o mês.