Trump comemora fim de investigação sobre pagamento à atriz pornô Stormy Daniels

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comemorou nesta sexta-feira a decisão das autoridades eleitorais federais de encerrar a investigação sobre o pagamento feito à atriz pornô Stormy Daniels.



"A Comissão Federal Eleitoral (FEC) em Washington DC desistiu totalmente do falso caso contra mim em relação aos pagamentos a mulheres relacionados à eleição presidencial de 2016", disse Trump em um comunicado.



"Agradeço à comissão por sua decisão de encerrar o capítulo das Fake News", acrescentou.



A FEC investigou se 130.000 dólares pagos por Michael Cohen, então advogado de Trump, violaram as regras de financiamento eleitoral.



Esse pagamento, feito duas semanas antes da eleição de novembro de 2016, tinha como objetivo evitar que Daniels, cujo nome verdadeiro é Stephanie Clifford, revelasse que havia mantido um relacionamento com Trump anos antes.



Em 2018, Cohen se declarou culpado de violar as leis de financiamento eleitoral, evasão fiscal e mentir para o Congresso e foi condenado a 3 anos de prisão.



Trump não foi acusado nesse caso e a FEC - que é composta por democratas e republicanos em partes iguais - disse na quinta-feira que estava em um beco sem saída e encerrou sua investigação sobre o pagamento a Daniels.



Dois democratas da comissão votaram para continuar investigando e os dois republicanos votaram para desistir.



Cohen, que rompeu com Trump e se tornou um de seus críticos mais severos, lamentou a decisão da comissão.



"O silêncio pago foi feito pela gerência e para o benefício de Donald J. Trump", disse ele no Twitter. "Como eu, #Trump deveria ter sido considerado culpado", acrescentou.