Vulcão Sinabung libera grande coluna de fumaça na Indonésia

O vulcão Sinabung lançou uma nuvem de fumaça e cinzas de 2.800 metros no céu sobre a ilha indonésia de Sumatra na manhã desta sexta-feira(7).



O vulcão de 2.460 metros de altitude, localizado no norte da ilha, começou a emitir fumaça e materiais vulcânicos por volta das 9h locais em uma erupção que durou cerca de seis minutos, segundo a agência geológica local.



As imagens mostraram uma espessa coluna cinza, emergindo da cratera e se dispersando em um grande rabicho a leste.



As autoridades não emitiram ordens de evacuação, e a erupção não afetou as conexões aéreas.



As autoridades indonésias mantêm o nível de alerta do vulcão no terceiro nível em uma escala de quatro e proibiram o acesso a uma zona de raio de cinco quilômetros ao redor de sua cratera.



"Os habitantes e turistas não devem ficar perto do Monte Sinabung, ou das localidades evacuadas, porque a atividade do vulcão ainda é alta", disse à AFP Muhamad Nurul Asrori, responsável pelo monitoramento do vulcão.



O Sinabung ficou adormecido por vários séculos até acordar em 2010 durante uma erupção que causou duas mortes.



Existem 130 vulcões ativos na Indonésia, um arquipélago com mais de 17.000 ilhas e ilhotas.



O país está localizado no anel de fogo do Pacífico, uma área de forte atividade sísmica de e erupções vulcânicas onde convergem três grandes placas tectônicas (Indo-Pacífico, Australiana e Eurásia).