China registra aumento das exportações e forte crescimento das importações

As exportações da China aumentaram acentuadamente no mês passado, segundo dados publicados nesta sexta-feira (7), e as importações dispararam em seu melhor ritmo em uma década, num contexto de recuperação econômica global após a pandemia.



Com as campanhas de vacinação em andamento, especialmente avançadas nos Estados Unidos, um mercado-chave, e o relaxamento das restrições sanitárias em muitos países, a demanda por produtos do gigante asiático está se recuperando, depois de afundar em 2020.



As vendas de produtos chineses ao exterior registraram no mês passado forte alta de 32,3% em um ano, principalmente devido ao aumento da demanda por eletroeletrônicos e máscaras. Esse número é muito superior aos 24,1% que os analistas previam.



Há um ano, no mesmo período, as exportações da China despencaram 17,2%, quando a pandemia paralisou grande parte do país.



Quanto às importações, a China registou em abril um aumento de 43,1% em um ano, aumento que é explicado pelo baixo valor registado no mesmo período de 2020, que teve queda de 4%.



Este é o ritmo de progressão mais rápido desde 2011.



Com a pandemia sob controle e após um ano de esforços no gigante asiático, a população chinesa voltou a seus hábitos de consumo.



Já o superávit comercial do país atingiu US$ 42,85 bilhões em abril. Um mês antes, era de US$ 13,8 bilhões.