Polícia israelense mata dois palestinos após tentativa de ataque na Cisjordânia

A polícia israelense matou dois palestinos e feriu gravemente um terceiro nesta sexta-feira (7), depois que abriram fogo contra um posto de controle israelense no norte da Cisjordânia - anunciou a polícia.



"Três terroristas atiraram na direção da base dos guardas de fronteira em Salem", uma localidade palestina próxima à cidade de Jenin, no norte da Cisjordânia, ocupada por Israel, disse a polícia em um comunicado.



As forças de segurança responderam com armas de fogo, de acordo com esta mesma fonte. Dois dos três agressores foram mortos, segundo fontes médicas. O terceiro foi internado em um hospital israelense em "estado crítico", relatou a polícia.



A identidade dos palestinos não foi divulgada.



Este incidente ocorre em um contexto de tensões em Jerusalém Oriental e na Cisjordânia, um território palestino ocupado por Israel desde 1967.



Na quarta-feira (5), um jovem israelense baleado por um palestino dias antes na Cisjordânia não resistiu aos ferimentos e faleceu. Neste mesmo dia, um adolescente palestino de 16 anos foi morto a tiros pelo Exército israelense, segundo fontes palestinas.



Há dias, manifestações vêm ocorrendo em Jerusalém Oriental contra a possível expulsão de famílias palestinas do setor leste da Cidade Santa, ocupado e anexado por Israel.



Na madrugada desta sexta, 15 palestinos foram presos em Jerusalém, após confrontos entre as forças de segurança israelenses e manifestantes.