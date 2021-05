Tensão separatista deixa 10 mortos e vários sequestrados na Nigéria

Dez pessoas foram assassinadas, incluindo dois policiais, e vários estudantes foram sequestrados no sudeste da Nigéria, uma região que vive um aumento das tensões separatistas - informou a polícia nesta sexta-feira (7).



Homens armados atacaram uma delegacia de polícia do estado de Anambra na quinta-feira (6) e trocaram tiros com policiais de plantão.



"Dois policiais pagaram com a vida", disse o porta-voz da corporação, Ikenga Tochukwu, em um comunicado, acrescentando que uma investigação foi aberta para identificar os responsáveis.



Os agressores incendiaram parte da delegacia e dois veículos antes de fugir, completou.



Em um incidente separado, policiais e outros agentes de segurança repeliram um ataque contra a delegacia de polícia de Orlu, no estado vizinho de Imo, também na quinta-feira, disse a polícia.



Nos últimos meses, o sudeste da Nigéria tem visto um aumento dos ataques letais contra a polícia e contra outras forças de segurança, que já deixaram dezenas de mortos.



As autoridades atribuem isso ao Povo Indígena de Biafra, um movimento separatista que busca a independência da etnia igbo na região. O movimento nega as acusações.



Em outro incidente na região, o governo do estado de Abia disse que estudantes universitários e outras pessoas foram sequestradas na quarta-feira (5) por homens armados não identificados em uma estrada no estado vizinho de Imo.



"Dois dos estudantes conseguiram fugir (...) enquanto outros permanecem em cativeiro", relatou o porta-voz do estado de Abia, John Okiyi Kalu.



Os sequestros para exigir resgate são frequentes na Nigéria.