Eleições locais decidem futuro da Escócia

Pelo menos 50 milhões de britânicos votaram na quinta-feira, 6, para escolher os governos de Escócia e País de Gales e os próximos prefeitos das grandes cidades da Inglaterra, como Londres e Manchester.



A disputa na Escócia é a que mais preocupa o primeiro-ministro, Boris Johnson. Um segundo mandato para o Partido Nacional Escocês pode acelerar um novo referendo sobre a saída escocesa do Reino Unido. (Com agências internacionais)





As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.