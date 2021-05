Rapper processa Childish Gambino por suposto plágio de 'This Is America'

O rapper Kidd Wes processou o artista Childish Gambino por suposta violação de direitos autorais, já que ele afirma que o sucesso "This Is America", vencedor de dois Grammy, na verdade é de sua autoria.



De acordo com documentos do tribunal federal dos EUA, o rapper Emelike Nwosuocha, conhecido pelo nome artístico de Kidd Wes, garante que a famosa música editada em 2018 por Donald Glover - cujo alter ego é Childish Gambino - é "claramente semelhante" a uma música que ele lançou dois anos antes no plataforma Soundcloud.



A ação movida em Nova York argumenta sobre "a quase idêntica identidade rítmica, lírica e temática de composição, e o conteúdo de interpretação em partes do refrão - ou 'gancho' - que são os elementos centrais de ambas as canções".



Em 2019, "This Is America" se tornou a primeira música rap a ganhar um Grammy de Música do Ano e Melhor Gravação.



A música é repleta de críticas sociais e combina um ritmo acelerado com hinos de igreja e Afrobeats.



Nwosuocha garante que sua música e a de Gambino são "inconfundivelmente, substancialmente, semelhantes, quando não praticamente idênticas".



O autor também citou um musicólogo contratado para comparar as duas, que considerou que as "semelhanças no contorno melódico (...) e nas falas em 'Made in America' e 'This is America' provavelmente não são uma coincidência".



Nwosuocha pretende ser indenizado, de forma que contemple a sua perda de benefícios e oportunidades.



Entre os acusados do processo figuram a gravadora de Gambino, a RCA, assim como Roc Nation e o rapper Young Thug, que aparece como compositor e faz backing vocals.



Gambino não respondeu às alegações publicamente.



Em 2018, um blogueiro já havia escrito sobre a semelhança entre "This Is America" e uma música do rapper Jase Harley chamada "American Pharaoh".



Harley não tomou medidas legais, e o empresário de Gambino rejeitou as acusações de plágio com o fundamento de que existiam arquivos de computador de 2015 que provavam que a música de Gambino era original.