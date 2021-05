Boeing lançará em 30 de julho teste da cápsula Starliner

A Nasa e a Boeing anunciaram nesta quinta-feira (6) que realizarão em 30 de julho um voo de teste sem tripulantes da cápsula Starliner para a Estação Espacial Internacional.



O lançamento foi adiado várias vezes, e a última data anunciada para abril não deu certo devido a uma onda de frio que causou grandes cortes de energia no Texas em março.



O programa Commercial Crew da NASA é executado em parte a partir do Johnson Space Center em Houston, no Texas, embora os lançamentos sejam feitos no Kennedy Center em Cabo Canaveral, na Flórida.



A decolagem está programada para 30 de julho às 18h53 GMT.



"A NASA e a Boeing fizeram um trabalho incrível para chegar a este ponto", afirma Steve Stich, diretor do programa Commercial Crew.



Espera-se que após este teste ocorra o primeiro voo tripulado do Starliner, o que não ocorreria antes de setembro.



Durante o primeiro voo de teste sem tripulação, em dezembro de 2019, a cápsula Starliner não conseguiu atracar na Estação Espacial Internacional e voltou à Terra antes do previsto.



Posteriormente, a NASA identificou 80 correções que a Boeing deveria executar na cápsula, e considerou o teste um alerta de "alta visibilidade", já que a espaçonave esteve perto de se perder duas vezes.



A Boeing está atrás em relação à SpaceX, empresa de Elon Musk que também foi escolhida pela NASA para desenvolver uma espaçonave para transportar suprimentos e astronautas para a ISS.



A cápsula Crew Dragon da SpaceX já levou três grupos de astronautas para a ISS, cuja última viagem ocorreu no mês passado.



Ambas as empresas receberam bilhões de dólares da NASA para retomar a capacidade dos Estados Unidos de levar astronautas ao espaço após o fim do programa de ônibus espaciais em 2012.



Entre 2011 e 2020, quando a SpaceX levou sua primeira tripulação, os Estados Unidos dependeu dos foguetes russos Soyuz para viajar para a ISS.