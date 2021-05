Governador da Flórida restringe voto por correio, agradando apoiadores de Trump

O governador da Flórida, Ron DeSantis, cujo nome pode ser cotado como possível candidato à presidência americana em 2024, assinou nesta quinta-feira (6) uma lei eleitoral que restringe o voto pelo correio, em um ato que agradou apoiadores do ex-presidente Donald Trump.



A lei SB90 impõe a necessidade de um documento de identidade para a solicitação do voto pelo correio, reduz a disponibilidade de caixas de correio onde os votos são depositados e proíbe o uso de recursos privados para financiar despesas eleitorais, entre outras medidas.



DeSantis assinou a lei em Palm Beach, a poucos quilômetros do clube Mar-a-Lago onde mora Trump, em evento com apoiadores do ex-presidente e com cobertura exclusiva para o conservador canal Fox. A imprensa local não teve acesso.



"As caixas de correio precisam ser monitoradas, não podemos deixá-las lá fora sem supervisão", afirmou DeSantis ao programa Fox & Friends diante de uma plateia que o ovacionava.



Embora não tenha havido suspeita de fraude na Flórida durante a eleição presidencial de novembro, o governador DeSantis disse que a lei garantirá que "os votos dos moradores da Flórida sejam aprovados com integridade e transparência".



O voto pelo correio é o pesadelo do republicano Trump. Foram essas cédulas que penderam a balança a favor de seu rival democrata, Joe Biden, em meio à tentativa de reeleição. Diante da derrota, o ex-magnata alegou fraude eleitoral.



A comissária de Agricultura da Flórida, Nikki Fried - a único democrata eleita no governo desse estado - acusou DeSantis de aprovar este projeto de lei para satisfazer Trump e sua base, cuja simpatia ele espera herdar.



"A única fraude que vi foi dos republicanos", declarou Fried em entrevista coletiva. "Sabemos que a única razão pela qual essa lei foi aprovada e assinada é uma pessoa".



Os críticos consideram ainda que a lei, aprovada na semana passada, é uma forma de supressão de voto.



A Associação Nacional para o Avanço das Pessoas de Cor declarou em um comunicado que esta lei "cria barreiras e obstáculos que impactam todos os eleitores da Flórida e afetam de maneira desproporcional a possibilidade de que eleitores negros, latinos e deficientes tenham de votar".



Os Estados Unidos não emitem carteira de identidade para toda a população, como em outros países. A identidade é normalmente verificada com a carteira de habilitação, algo que nem sempre quem não tem carro possui.