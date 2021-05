Governo alemão quer que patentes de vacinas anticovid continuem 'protegidas'

O governo de Angela Merkel considerou nesta quinta-feira (6) que é importante que as patentes das vacinas anticovid permaneçam protegidas, depois que os Estados Unidos se disseram a favor de suspendê-las.



"A sugestão dos Estados Unidos de suspender as patentes das vacinas anticovid-19 tem implicações importantes para a produção de vacinas como um todo", disse uma porta-voz do governo alemão, acrescentando que "a proteção à propriedade intelectual é uma fonte de inovação e deve continuar assim no futuro".



Ela acrescentou que "os fatores limitantes na produção de vacinas são a capacidade de produção e os altos padrões de qualidade, não as patentes".



Berlim disse que as empresas farmacêuticas já estão trabalhando com seus parceiros para aumentar sua capacidade de produção de vacinas.



A Alemanha é o lar da BioNTech, que juntamente com a Pfizer desenvolveu a primeira vacina contra a covid-19 a ser aprovada no ano passado em países ocidentais.