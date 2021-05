Índia registra recorde de casos e mortes em 24h

A Índia relatou novos recordes diários de casos e mortes em decorrência da covid-19 nesta quinta-feira, 6. O Ministério da Saúde do país reportou, nas últimas 24 horas, 412.262 infecções e 3.980 óbitos. Segundo a Universidade Johns Hopkins, desde o início da pandemia, a nação totaliza 21.077.410 contaminações e 230.168 vidas perdidas.



O novo recorde põe em questionamento a previsão feita pelo governo indiano de que o pico da segunda onda havia ocorrido de terça para quarta-feira. No Twitter, Rijo M John, professor do Instituto Indiano de Administração no Estado de Kerala, no sul do país, avaliou que o novo recorde "interrompe temporariamente as especulações de um pico".



A Argentina também reportou máxima de mortes. Foram 633 óbitos de anteontem para ontem. Segundo o levantamento da Johns Hopkins, a nova contagem de dados eleva o total de óbitos a 65.865. O número de casos fatais superou o pico anterior, que foi de 561 em 29 de abril. Já entre as infecções, o país sul-americano reportou 24.079 novos casos nas últimas 24 horas, totalizando 3.071.496 contaminações desde o início da pandemia.



E em meio a um lento plano de imunização, o Ministério da Saúde da Argentina anunciou a chegada de 861 mil doses da vacina AstraZeneca pelo Consórcio Covax Facility, reporta a Associated Press.