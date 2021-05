Pfizer/BioNTech fecham acordo para vacinar atletas olímpicos

AN

(foto: Vladimir Zivojinovic / STR / AFP)

As empresas Pfizer e BioNTech fecharam nesta quinta-feira (6) uma parceria com o Comitê Olímpico Internacional (COI) para fornecer vacinas contra o novo coronavírus aos atletas e membros das delegações que participarão das Olimpíadas de Tóquio, no Japão.









No comunicado, os laboratórios ainda traçaram como objetivo aplicar a segunda dose da vacina antes da chegada das delegações na capital do Japão.





O presidente do COI, Thomas Bach, informou que a distribuição dos imunizantes será um "instrumento" para tornar o megaevento esportivo mais "seguro".





O COI descartou tornar a vacinação obrigatória, mas incentiva os participantes das Olimpíadas a se vacinarem contra a Covid-19.