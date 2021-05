Líder rebelde Dominic Ongwen condenado a 25 anos de prisão

O Tribunal Penal Internacional (TPI) condenou nesta quinta-feira Dominic Ongwen, que foi menino soldado e virou o comandante da brutal rebelião do Exército de Resistência do Senhor (LRA), que opera sobretudo no norte de Uganda, a 25 anos de prisão por crimes de guerra e contra a humanidade.



Dominic Ongwen, atualmente com 45 anos, foi declarado culpado em fevereiro de 61 acusações, que incluem gravidez forçada, uma sentença que até agora o TPI, com sede em Haia, nunca havia pronunciado.



Ele também foi declarado culpado de assassinatos, estupros, escravidão sexual e de recrutar meninos soldados.



"À luz da gravidade dos crimes que você cometeu, este tribunal o condena a um período total de 25 anos de prisão", afirmou o juiz Bertram Schmitt ao ler a sentença para Ongwen.



De acordo com o tribunal, Ongwen ordenou ataques contra campos de refugiados no início da década de 2000, quando era um dos comandantes do LRA, grupo armado liderado pelo fugitivo Joseph Kony, que iniciou uma guerra brutal em Uganda e três países vizinhos para criar um Estado baseado nos Dez Mandamentos da Bíblia.