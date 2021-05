A Nintendo anunciou nesta quinta-feira (6) que registrou um lucro anual recorde de 4,4 bilhões de dólares no período 2020-21, graças ao sucesso das vendas do console Switch, estimuladas pelos confinamentos provocados pela pandemia de covid-19.



A empresa japonesa informou uma alta de 85,7% do lucro para o ano fiscal concluído em março, superando as próprias expectativas da empresa.



A Nintendo admitiu, no entanto, que será difícil repetir o resultado no ano fiscal iniciado em abril.