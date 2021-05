AB InBev anuncia novo CEO

A AB InBev, líder mundial do setor de cervejas, de capital belga e brasileiro, anunciou nesta quinta-feira (6) a saída de seu CEO, o executivo brasileiro Carlos Brito, a partir de 1 de julho, depois de 15 anos à frente do grupo.



Brito, nascido no Rio de Janeiro, será substituído por outro brasileiro, Michel Doukeris, que atualmente é o diretor da divisão América do Norte da empresa.



"Estou muito entusiasmado com o futuro de nosso negócio sob a liderança de Michel", anunciou o próprio Brito, de 61 anos, que está na empresa há 32 anos.



Doukeris afirmou que se sente honrado e impaciente para aportar uma nova perspectiva à empresa, que tem sede em Leuven, no centro da Bélgica.



Nascido no sul do Brasil e formado em Engenharia Química, Doukeris começou a trabalhar na InBev em 1996.



O grupo possui 500 marcas de cerveja, incluindo Budweiser, Beck's, Brahma, Stella Artois e Corona.



O conglomerado surgiu em 2004, após a fusão da belga belga Interbrew com a brasileira AmBev, e recebeu no nome InBev. Em 2008, o grupo comprou a Anheuser-Busch e surgiua a AB InBev.