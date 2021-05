A China anunciou nesta quinta-feira (6) a suspensão de parte de sua cooperação econômica com a Austrália, que no mês passado anunciou querer revogar um acordo sobre o projeto chinês das "Rotas da Seda".



Esta atitude da Austrália "visa interromper os intercâmbios normais e a cooperação com a China com uma mentalidade de guerra fria e discriminação ideológica", criticou a poderosa agência de planejamento chinesa (NDRC) em um comunicado.