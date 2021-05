Pentágono monitora de perto reentrada na atmosfera de foguete chinês

Apesar dos destroços serem queimados na atmosfera, a trajetória desconhecida gera preocupação que algumas partes do foguete possam atingir locais habitados (foto: AFP/STR)

informou nesta quarta-feira (5/5) que está rastreando o foguete chinês que deve entrar na atmosfera da terra sem controle neste fim de semana , correndo o risco de cair em uma área habitada.O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, "foi informado e sabe que o Comando Espacial está literalmente rastreando esses destroços de", declarou o porta-voz do Pentágono, John Kirby.lançou na última quinta-feira o primeiro dos três módulos de sua estação espacial, o CSS, que era movido por um foguete Long March 5B. É o corpo desse foguete que pousará nos próximos dias em um local indefinido."É quase o corpo do foguete, se bem entendi. Está quase intacto", acrescentou, detalhando que a reentrada na atmosfera está marcada "por volta de sábado".Após a separação do módulo espacial, o foguete passou a orbitar o planeta em trajetória irregular, perdendo altitude aos poucos, tornando quase impossível qualquer previsão sobre seu ponto de entrada na atmosfera e, portanto, seu ponto de queda.É possível que se decomponha ao entrar na atmosfera, deixando apenas pequenos detritos para colidir com a Terra.E, se permanecer intacto, sendo o planeta 70% de água, há uma boa chance do foguete cair no mar, embora não seja certo. O foguete pode bater em uma área populosa ou em um navio.Quando questionado sobre a possibilidade de destroços espaciais serem destruídos se áreas de terra estiverem em risco, o porta-voz do Pentágono respondeu que era "muito cedo" para dizer."Estamos observando, estamos seguindo o foguete o mais de perto que podemos", afirmou. "Mas é muito cedo para saber para onde irá e se há algo a fazer."Esta não é a primeira vez que a China perde o controle de uma espaçonave em seu retorno àEm abril de 2018, o laboratório espacial Tiangong-1 se desintegrou ao retornar à atmosfera, dois anos depois de ter parado de funcionar.As autoridades chinesas negaram que o laboratório estivesse fora de controle.