Pentágono monitora de perto a reentrada na atmosfera de um foguete chinês

O Pentágono informou nesta quarta-feira (5) que está rastreando o foguete chinês que deve entrar na atmosfera da terra sem controle neste fim de semana, correndo o risco de cair em uma área habitada.



O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, "foi informado e sabe que o Comando Espacial está literalmente rastreando esses destroços de foguetes", declarou o porta-voz do Pentágono, John Kirby.



A China lançou na última quinta-feira o primeiro dos três módulos de sua estação espacial, o CSS, que era movido por um foguete Long March 5B. É o corpo desse foguete que pousará nos próximos dias em um local indefinido.



"É quase o corpo do foguete, se bem entendi. Está quase intacto", acrescentou, detalhando que a reentrada na atmosfera está marcada "por volta de sábado".



Após a separação do módulo espacial, o foguete passou a orbitar o planeta em trajetória irregular, perdendo altitude aos poucos, tornando quase impossível qualquer previsão sobre seu ponto de entrada na atmosfera e, portanto, seu ponto de queda.



É possível que se decomponha ao entrar na atmosfera, deixando apenas pequenos detritos para colidir com a terra.



E, se permanecer intacto, sendo o planeta 70% de água, há uma boa chance do foguete cair no mar, embora não seja certo. O foguete pode bater em uma área populosa ou em um navio.



Quando questionado sobre a possibilidade de destroços espaciais serem destruídos se áreas de terra estiverem em risco, o porta-voz do Pentágono respondeu que era "muito cedo" para dizer.



"Estamos observando, estamos seguindo o foguete o mais de perto que podemos", afirmou. "Mas é muito cedo para saber para onde irá e se há algo a fazer."



Esta não é a primeira vez que a China perde o controle de uma espaçonave em seu retorno à Terra. Em abril de 2018, o laboratório espacial Tiangong-1 se desintegrou ao retornar à atmosfera, dois anos depois de ter parado de funcionar. As autoridades chinesas negaram que o laboratório estivesse fora de controle.