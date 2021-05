Guatemala recebe primeiras 50 mil doses da Sputnik V

A Guatemala recebeu nesta quarta-feira da Rússia as primeiras 50 mil doses da vacina anticovid Sputnik V, de um total de 16 milhões encomendadas, em meio a críticas de opositores do governo pelo atraso na entrega.



As doses serão utilizadas para avançar na segunda fase da vacinação, que começou esta semana, que inclui idosos acima dos 70 anos, explicou a ministra da Saúde, Amelia Flores, que recebeu o lote no aeroporto internacional La Aurora, na capital.



O país pagou cerca de 79,6 milhões de dólares ao Fundo de Investimento Direto da Rússia no início de abril, correspondente a metade da compra. As autoridades haviam anunciado que um primeiro carregamento chegaria no fim de semana passado, o que gerou críticas da oposição ao governo do presidente Alejandro Giammattei quando o prazo acordado não foi cumprido.



"Foram pagas 8 milhões de vacinas [16 milhões de doses] e chegam hoje 50 mil, ou seja, 0,3%. Anunciaram mais 50 mil em mais 3 semanas, nesse ritmo a vacinação terminaria em 18 anos", queixou-se no Twitter o ex-candidato presidencial Manfredo Marroquín. "Agora só faltam quinze milhões e novecentas e cinquenta mil doses da Sputnik V", ironizou a ex-ministra da Saúde Lucrecia Hernández, deputada do partido de centro-esquerda Semilla.



Com cerca de 17 milhões de habitantes, a Guatemala já recebeu 658.200 doses de vacinas contra a covid-19. Israel doou 5 mil imunizantes da Moderna em fevereiro e a Índia contribuiu com 200 mil doses da Covishield, do Serum Institute, sem custos.



O maior lote recebido até o momento foi de 403.200 unidades da vacina da AstraZeneca, por meio do mecanismo Covax, apoiado pela Organização Mundial da Saúde (OMS).



Desde março de 2020, o país centro-americano soma 231.289 casos de covid-19 e 7.642 mortos pela doença.