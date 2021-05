Foguete Starship da SpaceX aterrissa com sucesso: transmissão ao vivo

A SpaceX aterrissou com sucesso seu foguete Starship em sua quinta tentativa, como mostrou a transmissão ao vivo da empresa americana do momento nesta quarta-feira (5).



O voo de testes bem sucedido representou uma grande vitória para a companhia de Elon Musk, depois que as últimas quatro tentativas terminaram em explosões.



"Aterrissagem da nave nominal", tuitou Musk. "Nominal" significa normal nos termos dos voos espaciais.



O teste não foi totalmente perfeita, pois houve um pequeno incêndio na base do foguete de 50 metros de altura pouco após o pouso.



O locutor da SpaceX John Insprucker explicou que isto "não é incomum com o combustível de metano" usado pelo foguete e acrescentou que os engenheiros ainda estavam resolvendo problemas de projeto.



Funcionários da empresa apagaram rapidamente as chamas com um canhão d'água, segundo as imagens.



O foguete, nomeado de SN15, tinha sido lançado na base de Boca China, no sul do Texas, por volta das 17h25 locais (19h25 de Brasília), antes de alcançar os 10 km de altitude e realizar uma série de manobras de voo.



A SpaceX enfrentava uma pressão extra para ter êxito com o voo desta quarta depois que a Nasa anunciou que uma versão da Starhip será usada como módulo de pouso lunar quando a agência espacial americana voltar a enviar humanos à Lua.