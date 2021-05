A decisão dos Estados Unidos de apoiar uma suspensão temporária das patentes de vacinas anticovid "é decepcionante", disse a Federação Internacional da Indústria Farmacêutica (IFPMA) nesta quarta-feira(5).



"Concordamos totalmente com o objetivo de fazer com que as vacinas contra a covid-19 sejam distribuídas de forma rápida e equitativa em todo o mundo. Mas, como dissemos consistentemente, a suspensão é a resposta simples, mas errada para um problema complexo", disse o grupo farmacêutico em um comunicado.