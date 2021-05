Exército israelense mata adolescente palestino na Cisjordânia

Um adolescente palestino foi morto nesta quarta-feira (5) no norte da Cisjordânia ocupada por tiros de munição real disparados pelo exército israelense, informou o Ministério da Saúde palestino.



Said Yusef Muhamad Ude, de 16 anos, "morreu de ferimentos graves causados por munição real" disparada pelo exército israelense em Odla, perto de Nablus, disse o ministério.



O Crescente Vermelho Palestino confirmou que recuperou o corpo de um jovem e que outro, ferido por um tiro, foi hospitalizado.



Contatado pela AFP, o exército israelense indicou que coquetéis molotov foram disparados contra soldados "durante uma operação de rotina" ao sul de Nablus.



"Os soldados agiram para prender os suspeitos abrindo fogo em sua direção", disse o exército, especificando que nenhum militar ficou ferido e que examinariam o incidente.



As forças armadas israelenses estão conduzindo uma operação de rastreamento no norte da Cisjordânia para encontrar um palestino que atirou contra israelenses no domingo em um cruzamento ao sul de Nablus.



O atacante palestino fugiu após abrir fogo perto de uma estação de ônibus em um cruzamento ao sul de Nablus.



Trata-se de Montaser Shalabi, de 44 anos, preso nesta quarta-feira na cidade de Silwad, perto de Ramallah, informaram as forças de segurança israelenses. Eles acrescentaram que o atacante "não pertence a nenhuma organização terrorista".



De acordo com fontes palestinas locais, Shalabi tem nacionalidade americana.



O Exército indicou que encontrou o veículo e deteve "um certo número de suspeitos", sem dar mais detalhes.



Cerca de 2,8 milhões de palestinos vivem na Cisjordânia, bem como 475.000 israelenses que residem em colônias consideradas ilegais pelo direito internacional.