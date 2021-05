Dois americanos condenados à prisão perpétua por assassinato de policial na Itália

A justiça italiana condenou dois jovens americanos à prisão perpétua nesta quarta-feira (5) pelo assassinato de um policial em julho de 2019, quando eles estavam de férias em Roma.



O policial Mario Cerciello Rega, 35 anos, foi esfaqueado e morto, quando prendeu os rapazes, então com 19 anos, Finnegal Lee Elder e Gabriel Natale-Hjorth.



Lee Elder, que admitiu ter esfaqueado Cerciello Rega, afirmou, no entanto, que ele e Natale-Hjorth foram atacados por dois homens que pensavam serem traficantes de drogas, uma vez que os policiais estavam à paisana.



Segundo elementos coletados durante a investigação, os americanos pegaram a bolsa de um traficante que lhes vendeu aspirina, fingindo ser cocaína e exigiu 100 euros (120 dálares) para devolvê-la.



Mas o traficante avisou as forças da ordem e os policiais chegaram vestidos com roupas civis ao local marcado para a troca.



A arma do crime, uma faca de combate de 18 cm, foi encontrada logo após os fatos - ocorridos não muito longe do Vaticano - escondida no quarto do hotel quatro estrelas onde estavam os jovens da cidade de São Francisco.



"Foi um assalto, um ataque violento, mortal e desproporcional", defendeu a promotora do caso Maria Sabina Calabretta.



Calabretta descreveu Cerciello como "um bom homem" e afirmou que "não poderia ter feito muito para se defender", pois o único objetivo do acusado era "matá-lo".



Seu colega Nunzia D'Elia afirmou que o policial foi esfaqueado onze vezes em menos de trinta segundos e que não há provas de que ele tenha atacado o agressor.



Ocorrido no verão de 2019, esse assassinato causou forte comoção na Itália e uma onda de simpatia com o jovem policial, que acabava de voltar de sua lua de mel.



Enquanto a juíza Marina Finiti lia o veredicto e a sentença após o julgamento, que durou um ano, a viúva do policial, Rosa Maria Esilo, soluçava alto e abraçava o cunhado, observou um jornalista da AFP no tribunal.