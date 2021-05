O Banco Central do Brasil (BCB) elevou nesta quarta-feira (5) pela segunda vez consecutiva sua taxa básica de juros em 0,75 ponto percentual, a 3,5%, e informou que prevê elevá-la novamente em junho para conter a inflação, em alta apesar da desaceleração econômica provocada pela pandemia.



A decisão, aprovada por unanimidade dos nove membros do Comitê de Política Monetária (Copom) do BCB, coincide com o esperado pelos analistas.