Novo ataque 'terrorista' mata 15 militares no Níger

Pelo menos 15 soldados nigerianos perderam a vida em um ataque "terrorista" na região de Tillabéri, elevando para 31 o número de militares mortos em quatro dias, anunciou o governo na noite desta quarta-feira (5).



O atentado "por homens fortemente armados" ocorreu na tarde de terça-feira contra uma "posição" da operação antiterrorista nigerina Almahaou na área de Intoussan, perto da fronteira com o Mali, disse o Ministério da Defesa em nota.



"As operações de rastreamento continuam na área (...) O balanço provisório é o seguinte: 15 soldados mortos, quatro feridos", indica o comunicado, que também cita "vários terroristas" mortos.



A região de Tillabéri está localizada na área conhecida como a das "três fronteiras", entre Níger, Mali e Burkina Faso, um alvo frequente de ações de grupos jihadistas.



No sábado, 16 soldados nigerinos foram mortos após uma emboscada executada por homens armados contra uma patrulha da Guarda Nacional na área de Tillia, próximo ao Mali.



No sudeste, na fronteira com a Nigéria, o Níger tem que lidar com ataques do grupo jihadista nigeriano Boko Haram e, no oeste, perto do Mali, com os grupos afiliados ao Estado Islâmico e à Al-Qaeda.