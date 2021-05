Dow Jones fecha com recorde e Nasdaq cai

A Bolsa de Nova York fechou com resultados divergentes nesta quarta-feira. O índice Dow Jones bateu um novo recorde, enquanto o Nasdaq perdeu espaço.



O Dow Jones subiu 0,29%, a 34.230,34 pontos, e o Nasdaq caiu 0,37%, a 13.582,42 unidades. O S&P; 500 fechou em leve alta de 0,07%, a 4.167,59 pontos.



Os papéis das fabricantes de vacinas caíram no fim do dia, após o governo americano ter se manifestado favoravelmente à suspensão global de patentes das vacinas contra a Covid-19. A ação da Moderna caiu 6,19%, a 162,84 dólares, e a Novavax - cuja vacina está em estudo - perdeu quase 5%.



A americana Pfizer se manteve estável, mas sua sócia alemã BioNtech perdeu 3,45%, enquando a Johnson & Johnson caiu 0,42%.



