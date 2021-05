Petróleo fecha estável apesar de queda das reservas americanas

Os preços do petróleo fecharam estáveis nesta quarta-feira, apesar da queda das reservas comerciais de óleo cru nos Estados Unidos.



O barril do Brent do Mar do Norte para entrega em julho fechou em Londres a 68,96 dólares, 0,11% acima de ontem. Em Nova York, o contrato do WTI para entrega em junho cedeu 0,09%, a 65,63 dólares.



As reservas nos Estados Unidos caíram em 8 milhões de barris (mb) na semana passada - bem acima do projetado pelos analistas -, segundo relatório da Agência de Informações sobre Energia (EIA) divulgado hoje. As reservas baixaram para 485,1 mb, enquanto analistas ouvidos pela agência Bloomberg esperavam uma queda de 2 mb.