Vice americana viajará em junho para México e Guatemala

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, anunciou nesta quarta-feira que sua viagem para o México e a Guatemala, a primeira internacional, será realizada nos próximos dias 7 e 8 de junho.



Kamala declarou que aguarda com ansiedade a viagem, que irá acontecer após várias reuniões de trabalho com os presidentes dos dois países.



O presidente americano, Joe Biden encarregou a vice de lidar com a chegada crescente de imigrantes do Triângulo Norte (Honduras, Guatemala e El Salvador) à fronteira do país com o México, focando na discussão das causas desse êxodo em massa. Kamala informou que terá esta semana uma segunda reunião on-line com o presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.