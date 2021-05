Blue Origin enviará turistas ao espaço pela primeira vez em julho

A companhia de turismo espacial Blue Origin enviará humanos pela primeira vez ao espaço em julho durante alguns minutos e um dos assentos a bordo será leiloado publicamente, anunciou nesta quarta-feira (5) a empresa fundada pelo bilionário americano Jeff Bezos.



"Em 20 de julho, a New Shepard levará sua primeira tripulação de astronautas ao espaço", informou a Blue Origin em um comunicado, referindo-se ao nome do foguete reutilizável de 18 metros de altura que desenvolve há anos.



Este veículo lançador passou por 15 testes até linha de Karman que, segundo a convenção internacional, marca a fronteira entre a atmosfera e o espaço exterior - a 100 km da Terra. No entanto, nunca viajou com humanos a bordo.



Esta incursão espacial vai durar apenas 10 minutos.



Na parte superior do foguete haverá uma cápsula com capacidade para seis astronautas com grandes janelas que cobrem mais de um terço da área da cabine.



O foguete decolará na vertical e a cápsula vai se separar a cerca de 75 km de altitude, continuando sua trajetória até alcançar os 100 km de altitude.



Os passageiros a bordo poderão, então, flutuar na gravidade zero durante alguns minutos e observar a curvatura do espaço.



Durante este intervalo, a nave descerá para pousar suavemente em uma pista, sempre na vertical.



A cápsula, por sua vez, descerá em queda livre para voltar à Terra e será freada por três grandes paraquedas e retrofoguetes para terminar aterrissando em um deserto no oeste do estado do Texas (sul).



"Estamos oferecendo um assento neste primeiro voo ao vencedor do leilão on-line da Blue Origin", disse a companhia, sem revelar quem mais embarcaria na New Shepard.



Qualquer pessoa maior de idade já pode fazer uma oferta no site da empresa. Os montantes dos lances realizados serão divulgados em 19 de maio.



A partir de então, os participantes deverão superar a maior oferta para continuar. O leilão será encerrado em 12 de junho.



Os recursos arrecadados serão doados à Club for The Future, uma fundação criada pela Blue Origin com o objetivo de incentivar as novas gerações a iniciar uma carreira no setor científico.



O principal concorrente da Blue Origin neste segmento de voos turísticos de curta duração ao espaço é a Virgin Galactic, de propriedade do bilionário britânico Richard Branson.



Cerca de 600 pessoas já compraram bilhetes por um preço de 200.000 a 250.000 dólares, segundo esta empresa. Milhares de pessoas estão em lista de espera atualmente.