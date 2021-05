O governo do presidente americano, Joe Biden, anunciou nesta quarta-feira (5) seu apoio a uma suspensão geral da proteção de patentes para as vacinas contra a covid-19 a fim de acelerar a produção e a distribuição de imunizantes no mundo.



Embora os direitos de propriedade intelectual para as empresas sejam importantes, Washington "apoia a isenção destas proteções para as vacinas para a covid-19", disse a representante comercial dos Estados Unidos, Katherine Tai, em um comunicado.



"Trata-se de uma crise sanitária mundial e as circunstâncias extraordinárias da pandemia de covid-19 exigem medidas extraordinárias", acrescentou.