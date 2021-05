O Grupo das sete principais economias mundiais (G7) criticou nesta quarta-feira (5) a Rússia por sua "atitude irresponsável" e exigiu que a China "respeite os direitos humanos" ao final de sua primeira reunião presencial de chanceleres em quase dois anos.



Em seu comunicado final, os ministros do G7 também exigiram que o Irã liberte as pessoas com dupla nacionalidade detidas de maneira "arbitrária".