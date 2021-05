Reino Unido concede posto de embaixador ao representante da UE em Londres

O governo britânico concordou em conceder o estatuto de embaixador titular ao representante da União Europeia em Londres, após meses de recusas devido ao Brexit, anunciaram as duas partes nesta quarta-feira (5).



A decisão foi anunciada no final de um encontro entre o chefe da diplomacia britânica, Dominic Raab, e seu homólogo na UE, Josep Borrell, à margem da reunião de ministros das Relações Exteriores do G7, em Londres.



"O embaixador da UE terá um status igual ao dos chefes de missão dos eEtados, incluindo o credenciamento e a apresentação de credenciais à chefe de Estado", a Rainha Elizabeth II, afirmaram em um comunicado conjunto.



"O pessoal da delegação da UE terá os privilégios e imunidade necessários para funcionar eficazmente", acrescentaram.



O executivo de Boris Johnson tinha até agora insistido em conceder ao embaixador europeu, o português João Vale de Almeida, simplesmente a condição de representante de uma organização internacional, o que gerou fortes tensões com Bruxelas, que qualificou a decisão britânica de "hostil".



Em retaliação, a UE decidiu em janeiro adiar seus contatos com o novo embaixador do Reino Unido no bloco até que a disputa fosse resolvida.