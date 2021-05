Primeiro-ministro Draghi faz apelo para que turistas voltem a visitar a Itália

A Itália está pronta para "receber de volta o mundo", declarou nesta quarta-feira, 5, o primeiro-ministro Mario Draghi. A nação, que foi uma das mais afetadas na primeira onda de covid-19 na Europa, agora espera recuperar o turismo para estimular a economia. Para isso, a ideia é aproveitar as férias de verão no continente.



Desta forma, a Itália permitirá a entrada sem restrições dos visitantes que receberam a vacina da covid-19 aprovada pela União Europeia, se recuperaram da doença ou tiveram resultado negativo 48 horas antes da viagem, apurou o The Guardian.



As novas regras se aplicarão a todos os países, exceto aqueles na lista de restrições de viagens das autoridades sanitárias italianas, incluindo Brasil e Índia.



Egito



Enquanto algumas nações se abrem, outras têm de aumentar as restrições para conter nova onda do vírus. O primeiro-ministro do Egito, Mostafa Madbouly, anunciou o fechamento de lojas, shoppings e restaurantes por duas semanas a partir da noite da quinta-feira, 6.



Segundo informações da Reuters, grandes reuniões e concertos serão proibidos em igual período e as praias e parques serão fechados entre 12 e 16 de maio.