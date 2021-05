OPAS alerta que hospitais nas Américas estão 'perigosamente cheios'

A OPAS, escritório da Organização Mundial da Saúde (OMS) para as Américas, alertou nesta quarta-feira (5) que a região está passando por uma crise devido à covid-19, em que os hospitais estão "perigosamente lotados".



Carissa Etienne, diretora da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), indicou em uma entrevista coletiva virtual que na semana passada 40% das mortes por covid-19 no mundo ocorreram na região e que há mais países do que nunca relatando mais de 1.000 casos diários.



A diretora da OPAS destacou que a região fez um trabalho notável para expandir a capacidade hospitalar no ano passado e que países como Colômbia, Panamá e República Dominicana dobraram a capacidade de leitos em unidades de terapia intensiva.



Outros países como Chile e Peru triplicaram esse tipo de leito e México e Honduras conseguiram quase quadruplicar essa capacidade.



Mas lamentou que, apesar do que foi aprendido com o vírus em 2020, "os esforços de controle não são tão rígidos e a prevenção não é tão eficiente".