Donald Trump repetiu nesta quarta-feira (5) suas denúncias infundadas de fraude nas eleições em que foi derrotado pelo atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, depois que um painel de supervisão do Facebook decidiu manter o bloqueio de sua conta na red social.



"Se o líder covarde e incapaz da MINORIA Mitch McConnell... tivesse lutado para expor toda a corrupção que foi apresentada na época, com mais descobertas desde então, teríamos um resultado da eleição presidencial muito diferente", afirmou Trump em um comunicado divulgado pouco depois da decisão do Facebook.



Trump, que pensa em disputar novamente a Casa Branca, repetiu que há provas abundantes de fraude eleitoral e pediu a seus seguidores que "nunca desistam".