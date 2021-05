Painel de supervisão do Facebook mantém veto a Donald Trump na rede social

O painel de supervisão independente do Facebook decidiu nesta quarta-feira (5) manter o veto imposto pela plataforma ao ex-presidente americano Donald Trump, mas pediu uma revisão da medida nos próximos seis meses.



O conselho, cujas decisões são vinculantes para a rede social, afirmou que Trump "criou um ambiente onde um sério risco de violência era possível" com seus comentários sobre o ataque de 6 de janeiro de seus apoiadores ao Capitólio dos Estados Unidos.



"Dada a gravidade das violações e o risco persistente de violência, o Facebook tinha justificativa para suspender as contas de Trump em 6 de janeiro e estender essa suspensão em 7 de janeiro", disse o painel após sua revisão.



Mas o painel acrescentou que "não foi apropriado para o Facebook impor a pena indeterminada e sem padrão de suspensão indefinida" e pediu à plataforma para "revisar o tema para determinar e justificar uma resposta proporcional" dentro de seis meses.



"Não é aceitável para o Facebook manter um usuário fora de sua plataforma por um período indefinido, sem critérios de quando ou se sua conta será restabelecida", disse o painel em sua opinião por escrito.



O veto de Trump também afetou sua conta no Instagram, de propriedade do Facebook.



E outras plataformas como Twitter e YouTube também retiraram as contas do então presidente.