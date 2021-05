Homem atira nas pernas da esposa, joga gasolina e a queima viva na França

(foto: AFP / DENIS CHARLET)

Uma francesa de 31 anos, mãe de três filhos, foiviva por seu, que a perseguiu pela rua,em suase a encharcou comantes de incendiá-la, informou a polícia nesta quarta-feira (5/5).O macabroocorreu em plena luz do dia, na terça-feira (4/5), em um bairro de classe média na cidade de Mérignac, perto de Bordeaux.A mulher e o homem de 44 anos, que tinha ficha criminal, estavam. Seus filhos - de três, sete e onze anos - moravam com a mãe.O homem atirou navárias vezes enquanto ela fugia pela rua, atingindo-a nas pernas. Depois que ela caiu, ele a incendiou enquanto ela ainda, disse a polícia.O homem foi preso meia hora após o assassinato na cidade vizinha de Pessac. No momento de sua, ele estava armado com um fuzil, segundo a Promotoria de Bordeaux.Ele foi acusado dee também é suspeito de ter posto fogo na casa onde a mulher morava.Os filhos do casal não estavam em casa no momento do, disse a Promotoria, acrescentando que eles estavam recebendo atendimento psicológico.Em 2020, 90foram registrados na França, em comparação com 146 no ano anterior.