Vasta operação contra a máfia calabresa em vários países da Europa

A Itália anunciou nesta quarta-feira (5) uma vasta operação policial contra a máfia calabresa, a temida 'Ndrangheta, especializada no tráfico de drogas, em vários países da Europa, incluindo seu território, além da Alemanha, Espanha e Romênia.



A operação, que recebeu o nome Platinum-Dia, coordenada pela Direção Nacional de Investigações Antimáfia (DIA) e pela Promotoria de Turim, envolve os clãs das família Agresta e da família Giorgi, acusados de tráfico internacional de drogas, informa um comunicado divulgado pela DIA.



Mais de 200 agentes da DIA e de 100 policiais, com o apoio de helicópteros e unidades especializadas, assim como de um regimento militar, participaram na operação em território italiano, enquanto 500 agentes foram mobilizados nos outros países.



As autoridades apreenderam vários bens que alcançam "milhões de euros", afirma o comunicado.



"É um modelo de cooperação entre magistrados e policiais", celebrou o procurador nacional antimáfia Federico Cafiero de Raho durante uma entrevista coletiva.



A 'Ndrangheta virou a organização criminosa mais poderosa da Itália e da Europa graças a suas ramificações na América Latina para o tráfico de cocaína.



De acordo com estimativas dos investigadores italianos, quase 80% da cocaína consumida na Europa foi introduzida pela 'Ndrangheta, também especializada na lavagem de dinheiro por meio de grandes contratos de obras públicas e crimes tradicionais como agiotagem e extorsão.



A temida organização também investe seus lucros ilegais na área de finanças e no setor da construção civil.



As autoridades consideram que é necessária uma "intervenção global e não apenas a nível europeu" contra a organização, com o objetivo de desbaratar a rede que os grupos criminosos utilizam habitualmente para suas comunicações criptografadas.



O procurador de Konstanz (Alemanha), Johannes George Roth, calcula que a 'Ndrangheta introduziu "centenas de quilos de cocaína da Holanda na Itália" e organizou uma "gigantesca operação para fraude fiscal" na Alemanha por meio de empresas que vendem produtos alimentícios a cafeterias e restaurantes italianos na Alemanha.



Maurizio Vallone, diretor da DIA, também destacou que armas foram apreendidas durante as operações em Turim, o que demonstra que a 'Ndrangheta "não se dedica apenas a atividades econômicas, mas também a atividades de intimidação violentas".