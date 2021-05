Petróleo sobe graças à flexibilização de restrições na Europa

Os preços do petróleo fecharam em alta nesta terça-feira (4) pela perspectiva de retomada das viagens em vários países europeus.



Em Londres, o barril de Brent do Mar do Norte para entrega em junho fechou em alta de 1,95%, a 68,88 dólares.



Enquanto isso, o barril de WTI para entrega em junho fechou em Nova York em alta de 1,86% a 65,69 dólares.



Os preços do petróleo se beneficiaram da expectativa de retomada da atividade em vários países europeus, "particularmente naqueles onde o percentual da população recebeu ao menos uma dose da vacina" contra o coronavírus "se aproxima de 20%-25%, entre eles França e Itália", destacou uma nota da JBC Energy.



A Itália está pronta para receber turistas novamente, disse nesta terça o primeiro-ministro Mario Draghi após uma reunião do G20 que teve o turismo e as viagens no centro da reativação pós-covid.



A alta de preços foi limitada pela situação na Índia, onde a pandemia se agrava e o sistema de saúde está colapsado.