Linha 12, a obra que causou uma tragédia no metrô do México

O acidente na Linha 12 do metrô da Cidade do México, que deixou ao menos 23 mortos e cerca de 80 feridos, é o ponto máximo da história de falhas que marcou a obra desde o seu início.



Esse trecho, também chamado de Linha Dourada, custou 26 bilhões de pesos (cerca de 1,2 bilhão de dólares) e tem uma extensão de 24,5 km. Ele une o oeste com o leste da capital.



A estrada foi inaugurada em 30 de outubro de 2012 pelo atual ministro mexicano das Relações Exteriores, Marcelo Ebrard, que era então prefeito da cidade, e hoje é visto como um potencial candidato da esquerda às eleições presidenciais de 2024.



Desde o início das operações, foi detectado desgaste nos trilhos e nas rodas dos trens, por isso o governo da capital, já sob comando do sucessor de Ebrard, Miguel Ángel Mancera, decidiu suspender o serviço em 12 estações em março de 2014.



Um estudo da empresa Systra, encomendado pelo governo de Mancera, concluiu que havia problemas no projeto, operação e manutenção das estradas.



Em 2015, diante de uma comissão investigativa do Congresso, Ebrard se desvinculou dos erros.



- Perícia externa -



Após o desastre de segunda-feira, quando um trecho do elevado desabou e vários vagões desabaram, Ebrard afirmou que está à disposição das autoridades para investigações.



"Entendo que há muitas motivações de natureza política", disse.



Claudia Sheinbaum, prefeita da capital, garantiu que a tragédia ocorreu por causa do rompimento de uma viga do viaduto, com cerca de 12 metros de altura.



"Os cidadãos têm o direito de saber a verdade, por isso será feita uma perícia externa", explicou Sheinbaum, também na lista de possíveis candidatos presidenciais à esquerda.



- Mais problemas -



Os problemas na Linha 12 continuaram após o terremoto de magnitude 7,1 que atingiu o México em 19 de setembro de 2017, deixando 370 mortos e mais de 7.000 feridos, principalmente na capital.



Após o sismo, seis estações foram afetadas e fechadas.



Fernando Espino, líder do sindicato dos trabalhadores do metrô, afirmou à emissora Millennium nesta terça-feira que os engenheiros já haviam apontado falhas em diferentes ocasiões.



"Pode ter sido um descuido, que não levaram a sério", acrescentou, observando que, ao contrário de outras linhas de metrô, a 12 é mantida por uma empresa externa.



Mas a prefeita garantiu que "todos os dias é feito um processo de manutenção da Linha 12 em pontos diferentes", informação sobre a qual pediu para "não especularem".



O custo da passagem, de cinco pesos (24 centavos de dólar), é amplamente subsidiado pelo governo federal. Um estudo da Câmara dos Deputados de 2017 determinou que os usuários pagavam um quinto do custo real.



Em janeiro de 2018, o metrô informou ter reforçado sua estrutura.



"Privilegiar a segurança dos passageiros foi o principal objetivo das obras realizadas", afirmou em nota.