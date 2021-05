Pelo menos 30 mortos em novo ataque jihadista na Nigéria

Pelo menos 30 pessoas foram mortas nesta segunda-feira (4) em um novo ataque islâmico a uma base militar que já foi alvo de ofensivas no dia anterior no nordeste da Nigéria, disseram fontes militares à AFP na terça-feira.



Os combatentes ligados ao grupo Estado Islâmico (EI) intensificaram seus ataques a bases militares nas últimas semanas.



Na noite de segunda-feira, membros do grupo do Estado Islâmico na África Ocidental (Iswap), a bordo de vários caminhões com metralhadoras, atacaram a cidade de Ajiri e sua base militar.



"No conflito, perdemos cinco soldados, 15 membros da JTF [milícia civil]" e 10 civis foram mortos, disse um oficial do exército à AFP, balanço confirmado por uma segunda fonte militar.



Desde o início da rebelião Boko Haram em 2009 no nordeste da Nigéria, o conflito causou 36.000 mortes e forçou o deslocamento de dois milhões de pessoas.



Essa organização radical islâmica se dividiu em dois grupos em 2016, de um lado, sua facção histórica e, de outro, o Iswap, reconhecido pelo EI.