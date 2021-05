Biden amplia metas para avançar em vacinação, inclusive entre jovens

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesta terça-feira, 4, novas metas para avançar mais na vacinação contra a covid-19. Ele disse que, até o feriado local do 4 de julho, a meta oficial é que 70% dos americanos tenham recebido ao menos uma dose do imunizante, com 160 milhões de pessoas totalmente vacinadas.



Biden disse que já foram aplicadas mais de 220 milhões de vacinas contra o vírus, enquanto os casos e mortes pela covid-19 têm recuado, sobretudo entre grupos de pessoas mais velhas, maioria entre os vacinados. Segundo ele, 70% dos mais velhos no país já estão agora completamente imunizados. "Dezenas de milhares de pessoas estão vivas por terem tido acesso a um programa rápido de vacinas", afirmou.



O presidente americano disse que seu governo tem como meta agora vacinar adolescentes entre 12 e 15 anos, assim que o a agência reguladora local, o FDA, der o aval para isso. Também informou que as autoridades pretendem levar centros menores de vacinação para áreas com menos pessoas vacinadas, como nas zonas rurais, além de fazer um trabalho de convencimento para aqueles que ainda relutam em tomar o imunizante. Ele pediu que aqueles mais novos, na casa dos 30 ou 40 anos, também se vacinem, para se proteger e também aos mais velhos, e lembrou que o país ainda perde "centenas" de pessoas com menos de 65 anos para a doença a cada semana.



Mesmo com a meta de avançar mais na vacinação até o 4 de julho, Biden ressaltou que a campanha de vacinação nos EUA continuará depois disso.