EUA pode precisar de aumento dos juros com planos de infraestrutura, diz Yellen

As taxas de juros nos Estados Unidos podem ter que aumentar para evitar um reaquecimento da economia devido aos planos de infraestrutura apresentados pelo presidente Joe Biden, avaliou nesta terça-feira (4) a secretária do Tesouro, Janet Yellen.



Yellen evocou a possibilidade de que "seja preciso aumentar em alguma coisa as taxas de juros" para assegurar que a economia "não se sobreaqueça, inclusive se os gastos adicionais" pelos planos de investimento "forem relativamente frágeis em relação ao tamanho da economia".



Biden apresentou dois planos, um "projeto para as famílias", de 1,8 trilhão de dólares em dez anos e um plano de investimentos em infraestrutura de 2 trilhões de dólares em oito anos.



Yellen não deu detalhes sobre sua estimativa de aumento, durante um evento virtual organizado pelo The Atlantic.



O Federal Reserve (Fed, banco central americano) mantém suas taxas entre 0% e 0,25% ao ano para estimular o consumo e os investimentos. Seu presidente, Jerome Powell, tem dito e reiterado que não se vislumbra um aumento das taxas de juros no curto prazo.



Os dois planos de Biden deverão passar por árduas negociações no Congresso para serem aprovados.