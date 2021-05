Biden quer que 70% dos adultos nos EUA tenham tomado primeira dose até 4 de julho

O presidente americano, Joe Biden, quer que 70% dos adultos do país tenham recebido pelo menos a primeira dose da vacina contra o coronavírus até o dia da independência, em 4 de julho, informou a Casa Branca nesta terça-feira (4).



Biden, que deve anunciar a meta ambiciosa em um discurso nesta terça, também estabelecerá o objetivo de 160 milhões de americanos totalmente imunizados até a mesma data, segundo o Executivo americano.



Alcançar este objetivo mudará de significativamente a forma como as pessoas vão passar o verão no hemisfério norte nos Estados Unidos, destacou um funcionário americano sob anonimato. "Haverá muito menos restrições sanitárias", afirmou.



Depois de alcançar níveis recorde de vacinação, o número diário de pessoas que recebem uma dose do imunizante está em queda nos Estados Unidos, o que obriga as autoridades a repensar sua estratégia para conseguir chegar aos indiferentes e aos céticos.



Mais do que os imensos centros de vacinação em estádios, as autoridades agora dão destaque a clínicas móveis e à multiplicação de pontos de imunização mais próximos dos habitantes.