Pfizer eleva previsão de receita com vacina contra covid em 2021 para US$ 26 bi

A farmacêutica norte-americana Pfizer elevou nesta terça-feira a previsão da receita que espera obter este ano com vacinas contra a covid-19, para US$ 26 bilhões. Em fevereiro, a projeção era de US$ 15 bilhões.



O novo número reflete a expectativa de entregar 1,6 bilhão de doses do imunizante em 2021, com base em contratos assinados até meados de abril.



A Pfizer, que desenvolveu a vacina em parceria com a alemã BioNTech, espera ter capacidade de produzir 3 bilhões de doses do imunizante em 2022.



Mais cedo, a Pfizer divulgou balanço referente ao primeiro trimestre que superou expectativas tanto de lucro quanto de receita.