A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, afirmou nesta terça-feira que seu país "deve responder" à destituição de magistrados em El Salvador que a independência do Poder Judiciário é "crítica" para a saúde de uma democracia.



"O Parlamento de El Salvador atuou para minar o principal tribunal da ação, a independência judicial é crítica para a saúde de uma democracia e para ter uma economia forte", disse Harris, antes de afirmar que Washington "deve responder".



O novo Congresso salvadorenho, dominado por aliados do presidente Nayib Bukele, destituiu no sábado os cinco juízes da Câmara Constitucional da Suprema Corte de Justiça, acusados de decisões "arbitrárias", e o procurador-geral, Raúl Melara, por considerá-lo próximo à oposição.



A decisão gerou uma onda de críticas da comunidade internacional. O chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, expressou "séria preocupação" e destacou que o procurador-geral é um "sócio efetivo" de Washington na luta contra a corrupção e o crime.



"Devemos responder El Salvador", afirmou Harris em um evento virtual do fórum Council of the Americas, sem revelar detalhes.