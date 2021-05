Diretora-geral da OMC nomeia seus quatro adjuntos

A diretora-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC) nomeou nesta terça-feira (4) seus quatro diretores auxiliares, dois deles mulheres.



A Dra. Ngozi Okonjo Iweala, a primeira mulher a liderar a instituição com sede em Genebra, escolheu a americana Angela Ellard e a costarriquenha Anabel González como assistentes, bem como o diplomata francês Jean Marie Paugam e o chinês Xiangchen Zhang, recentemente nomeado vice-ministro do Comércio, segundo uma declaração.



"É a primeira vez na história da nossa organização que metade dos diretores-gerais-adjuntos são mulheres. Isso ressalta meu compromisso em fortalecer nossa organização com líderes talentosos e, ao mesmo tempo, alcançar o equilíbrio de gênero na direção", destacou Okonjo Iweala.



Anabel González foi ministra do Comércio Exterior da Costa Rica e também trabalhou no Banco Mundial e na OMC, onde foi diretora do departamento de Agricultura e Matérias-Primas.



Angela Ellard passou a maior parte de sua carreira no Congresso dos Estados Unidos como conselheira. "A sra. Ellard negociou e concluiu importantes documentos e leis bipartidários por mais de 25 anos com membros do Congresso e funcionários dos governos Trump, Obama, Bush e Clinton", sublinha a OMC em sua declaração.



Jean Marie Paugam é atualmente o representante permanente da França na OMC. Paugam "adquiriu um conhecimento profundo e prático dos vínculos entre governo e comércio e tem experiência em diálogos de alto nível sobre comércio internacional e operações econômicas", destaca a OMC.



Xiangchen Zhang também foi representante permanente de seu país na OMC até o final de 2020 e tem uma carreira de 30 anos dedicada ao comércio internacional.