Ameaça: Alemanha tem recorde de crimes atribuídos à extrema-direita

(foto: AFP / POOL / John MACDOUGALL)

A Alemanha registrou no anoumdeatribuídos à extrema-, que continua sendo "a maior ameaça para a segurança do país", anunciou nesta terça-feira (4/5) o ministro do Interior, Horst Seehofer.Os delitos vão deaoracial ou aaté crimes como o assassinato de nove jovens de origem estrangeira em Hanau, em fevereiro de 2020.Os delitos atribuídos à extrema-direita totalizaram 23.604 em 2020, o que representa umde 5,7% em um ano.Este é o maior avanço desde o início dada estatística em 2001."Há uma clara tendência à brutalidade em nosso país", afirmou Horst Seehofer, que tambémo aumento dos crimes cometidos pela extrema-esquerda e por islamistas."Estes números são muito preocupantes. Aobservada nos últimos anos está se consolidando", completou.As autoridades alemãs, assim como organizações da defesa civil, não param de alertar sobre os perigos da extrema-direita, em um paíspor seu passado nazista.Esta ameça foi subestimada durante muito tempo pelos serviços de inteligência, que se concentraram na luta contra a ameaça do extremismo